وظيفة الأحلام … 52 ألف دولار مقابل أن تتذوق “البسكويت”

ليست حلما أو خيالا بل وظيفة حقيقية، فبينما تستيقظ الملايين صباحا للسعي خلف أشغالهم الروتينية والصعبة والمملة ربما، وذلك مقابل أجر زهيد يختفي بعد 15 يوما وسط غلاء معيشي، ثمة شخص في هذا العالم سيستيقظ بشكل هادئ لتناول فطوره ثم كوب قهوته لكن بدون البسكويت طبعا، ثم يرتدي ملابسه متوجها إلى عمله اللطيف والذي يتطلب منه فقط تذوق “البسكويت”.

ذكر تقرير نشرته صحيفة “Mirror” البريطانية، أن شركة بسكويت “بوردر” أعلنت عن وظيفة الأحلام، التي تؤمن لك راتبا يقدر بـ52 ألف دولار مقابل تذوق البسكويت.

وجاء في إعلان الشركة: “إذا كنت تعتبر نفسك نوعا ما من خبراء عندما يتعلق الأمر ببسكويت “بكسترد كريمات”، فشركتنا تعلن عن وظيفة أحلامك”، بحسب الصحيفة.

You can apply to be a professional biscuit taster and get paid £40,000 a yearhttps://t.co/ge8nOO9KO1 pic.twitter.com/Id4YvIma2f

— Daily Mirror (@DailyMirror) October 16, 2020