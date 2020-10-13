وعد ببناء نافورة بيرة بالمدينة..”حزب البيرة” يفجر مفاجأة بانتخابات فيينا

رغم أنه حزب حديث النشأة في الحياة السياسية بقيينا ، إلا أنه حقق المفاجأة وتمكن من الفوز بمقاعد في في الانتخابات البلدبة الأخيرة .

حصل حزب “البيرة” النشط في فيينا، على 2% من الأصوات في الانتخابات البلدية في المدينة، ما يخوله للدخول في تركيبة الحكم في بعض الأحياء، بعد أن كان الحزب مجرد مزحة.

ووفق النتائج المعلنة للانتخابات البلدية التي أجريت في فيينا، الأحد الماضي، حصل حزب البيرة على 8363 صوتًا، وهو ما يمثل 2.05% من إجمالي الأصوات.

وحقق الحزب أفضل نتيجة في حي سيميرينج، مسقط رأس مؤسسه ماركو بوجو، بنسبة 2.6%.

وكانت هذه النتائج مفاجأة حتى لرئيس الحزب نفسه الذي لم يتوقعها، ولم يستعد لها، بل إنه تقدم للاقتراع من البداية بقائمة تضم 6 مرشحين فقط، جميعهم رجال.

وبعد هذه النتائج، فاز الحزب بـ12 مقعدا في إدارات أحياء فيينا الـ23، وبالتالي فهو مطالب بتحديد 6 أشخاص آخرين بالإضافة إلى الـ6 الذين خاض بهم الانتخابات.

وواجهت الصحفية باربرا توث، بوجو، بحقيقة أنه لم يضع امرأة واحدة في قائمة مرشحيه، فرد قائلا عبر “تويتر”: “لا بأس، بإمكاني الآن أن أرشح ٦ أشخاص آخرين”.

وبعد نتائج هذه الانتخابات، سيدخل بوجو نفسه، الذي يرفض أن يصفه الناس بالسياسي، ويتمسك بأنه “مغني”، إدارة حي سيميرينج.

ولتكتمل المزحة، خاص بوجو وحزبه الانتخابات البلدية بوعد أساسي، وهو “بناء نافورة بيرة في الحي الذي يتمكن من المشاركة في إدارته. كما وعد الناخبين بمنع الدراجات في كل فيينا.

وتأسس حزب البيرة في عام 2015 على يد ماركو بوجو، المغني النمساوي وقائد فرقة موسيقى الروك الشهيرة في فيينا Turbobier.

وكان بوجو، واسمه الحقيقي دومينيك ولازني، طبيبًا ممارسًا قبل أن يدفعه نجاح فرقته الغنائية إلى تغيير حياته المهنية، وترك الطب للأبد.

وأسس بوجو الحزب في 2015 على سبيل المزحة، متيمنا بأغنية فرقته الأشهر التي تحمل اسم “حزب البيرة” وتتحدث عن حب النمساويين للبيرة وأنها أكثر شيء يجمعهم.

ويوم الأحد الماضي، أجريت الانتخابات البلدية في فيينا، وأسفرت عن فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بـ42% من الأصوات، ليستمر في حكم المدينة.22