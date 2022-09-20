وفاء عامر تكشف تفاصيل مشهدها الجريء مع محمد رمضان

كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر، تفاصيل المشهد المسرب بينها وبين الفنان محمد رمضان من مسلسل “نسر الصعيد”، والذي أذيع خلال دراما رمضان قبل 3 سنوات، متسائلة “إزاي اتسرب المشهد ده؟”.

وسأل المذيع المصري عمرو الليثي خلال برنامج تلفزيوني وفاء عامر قائلا: هل ندمت على المشهد الجريء الذي قدمته مع الفنان محمد رمضان في مسلسل “نسر الصعيد” والذي تم حذفه لكن تم تسريبه؟، لترد “أنا أقدر أقول لأ بقوة وبعنف لو حاجة ضد اللي مؤمنة بيه دلوقتي، بقالي 15 سنة أدواري أساسا متغيرة، أنا معرفش المشهد ده إزاي تسرب، المشهد ضد محمد رمضان كمان وضدي، جايز مفهمتش الكلمة اللي اتقالت ومحبش يتروج ليها تاني لإنها ذات معنى ومغزى بايخ”.

في سياق آخر، تحدثت وفاء عامر عن شائعة طلاقها، مؤكدة أن فنانة وراء تلك الشائعة “كنت أظن أنها صديقة، ولا أعرف سبب إطلاقها لهذه الشائعة”.

كما كشفت أنها تذهب إلى طبيب نفسي حتى الآن، قائلة: “بعد كل عمل فني أتعرض لهزات نفسية وأكون في حاجة للذهاب إلى طبيبة نفسية”.

ودخلت في نوبة بكاء على الهواء أثناء حديثها عن تفاصيل وفاة شقيقتها الأصغر منها، قائلة: “يوم وفاة أختي كان يوم صعب جدا لإني حلمت في اليوم ده، وهي توفت، وكانت حامل في توأم”.

يشار إلى أن وفاء عامر من مواليد الإسكندرية في مصر، وكثيرا ما لاحقتها الشائعات منذ دخولها عالم السينما، خاصة بعد مشاركتها في أدوار جريئة.