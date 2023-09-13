وفاء عامر لصوت بيروت إنترناشونال: أنتظر عرض فيلم " أبو النسب" لمحمد إمام

تمتلك الممثلة المصرية وفاء عامر مواهب متعددة، ورصيدًا كبيرًا من محبة الجمهور، مع حرصها الدائم على تجديد طاقاتها الإبداعية وتنويع اختياراتها الفنية، ووضع بصمة مختلفة في كل عمل تطل به على الشاشة، وهو ما ساهم في تكوين شخصيتها الفنية التي ميزتها عن غيرها، وبأسلوب سهل ممتع أبدعت في تجسيد شخصياتها المختلفة.

وفي تأكيد على موهبة وفاء عامر، أعلنت إدارة مهرجان المسرح العربي الذي سيقام في محافظة الإسكندرية، خلال الفترة من 8 إلى 18 سبتمبر المقبل، وضع اسمها على جائزة التمثيل لأول مرة، بعدما قدمت الكثير من المسرحيات منذ التسعينيات مثل “الواد ويكا بتاع أمريكا” مع الفنان المصري الراحل وائل نور والفنان القدير رياض الخولي، وأيضًا مسرحية “المونولوجيست” مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وغيرها من العروض.

أعربت وفاء عامر، عن امتنانها باختيار وضع اسمها على جائزة التمثيل بالمهرجان، مع اعتزازها بالعمل في المسرح إذ تقول: “المسرح له متعة خاصة والوقوف على خشبته أمام الجمهور والتواصل المباشر معهم، فالعمل المسرحي ممتع لأي فنان، وأحرص على دخول أعمال مسرحية مكتملة العناصر وليس فقط لتحقيق عنصر التسلية، وسعيدة بوضع اسمي على جائزة التمثيل بالمهرجان وأوجه التحية للقائمين عليه”. تركز وفاء عامر على العمل في السينما والتليفزيون، إذ تنشغل خلال هذه الفترة في عدد من الأعمال لتقول عن ذلك في حديثها ل” صوت بيروت إنترناشونال” “، أجهز أكثر من عمل خلال الفترة الحالية، فعلى مستوى السينما قمت بتوقيع فيلمين جديدين في السينما لم أبدأ في تصويرهما بعد، وسأعلن عن تفاصيلهما قريبًا”

وأشارت إلى أنها تنتظر عرض فيلم “أبو نسب” مع الفنان محمد إمام، لتقول عن تعاونها معه: “من الفنانين المميزين وموهوب والشغل معه ممتع، وهي المرة الأولى التي نلتقي فيها سويًا في عمل فني، كما استمتعت أيضًا بالعمل مع شقيقه رامي إمام فهو صاحب رؤية إبداعية”. لم تكتفِ وفاء عامر بتقديم أعمال داخل مصر، ولكن ثمة مشاريع فنية جديدة تجري قراءتها ستقدم بالخارج، لتكشف أنها تجرى قراءة 3 مسلسلات جديدة، من بينها مسلسلان خارج مصر، وأنها متحمسة للغاية لهذه التجربة، مشيرة إلى أنها لم توقع رسميًا على هذه المسلسلات.

تمثل وفاء عامر عنصرًا رئيسيًا من عناصر الدراما المصرية سواء في موسم رمضان أو خارجه، ففي رمضان الماضي قدمت مسلسل “حضرة العمدة” مع الفنانة روبي، وأيضًا ظهرت ضيفة شرف، حيث جسدت سيدة سيناوية بمسلسل “الكتيبة 101″، كما شاركت العام الماضي 2022 في 4 مسلسلات دفعة واحدة، ولكن على الرغم من ذلك أكدت أنها لم تستقر بعد على مشاركتها في موسم رمضان المقبل 2024، لتضيف أن لديها رؤية وقناعات في قبول واختيار أعمالها المختلفة، باعتباره الفيصل في دخول عمل من عدمه.