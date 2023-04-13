وفاء عامر لـ "صوت بيروت إنترناشونال": فخر لي مشاركتي في "الكتيبة ١٠١"

تشارك النجمة المصرية وفاء عامر بعملين دراميين في رمضان الحالي وعنهما تتحدث لـ “صوت بيروت إنترناشونال” فتقول: “خلال تحضيري لشخصية ” تاجرة السلاح” في مسلسل “حضرة العمدة” اعتمدت على السيناريو، بخاصة أن لدي ملكة تقمص الشخصية، فور إعجابي وموافقتي عليها، وأجدها حاضرة بداخلي، ويساعدني على ذلك أيضًا جلسات العمل التي عقدتها مع المؤلف إبراهيم عيسى والمخرج عادل أديب للوقوف على كل تفاصيل عالمها الخاص، وإذا كانت هناك شخصيات مشابهة لها في الواقع ولي معها تجربة خاصة أستلهم منها بعض الإضافات”.

وتابعت: “بالفعل تدربت كثيرًا ولفترات طويلة على مشاهد حمل السلاح؛ لأظهر بالشكل الصحيح في طريقة الإمساك به واستخدامه، فالأمر لم يكن سهلًا، لقد كان وزن السلاح ثقيلًا جدًا يتراوح ما بين 13 إلى 15 كيلو جرامًا، كما أنني أصبت قبل بداية التصوير بكسر في الترقوة، ما أثر عليّ قليلًا بخاصة أنني بدأت أرتدي الشال في تصوير المسلسل، لكن في النهاية مرت بسلام واستطعت أن أنفذ دوري على أكمل وجه، والحمد لله تلقيت ردود فعل قوية جدًا على العمل، والموسم أيضًا هذا العام مميز للغاية”.

وتضيف: كل مشاهدي صعبة، حتى لو كنت أقول بها جملة واحدة، كما أننا كنا نصور في أماكن بعيدة، والتصوير يستغرق عدد ساعات كثيرة لكي نلحق بتسليم الحلقات في موعدها، وهناك أيضًا صعوبة تتمثل في التدريب على لهجة الشخصية في العمل، وأود أن أوضح أن اللهجة ليست صعيدي أو فلاحي، لكنها لهجة موازية تدمج بين لهجات متعددة، وكان معنا مصحح لهجة لتخرج من الشخصية بالشكل السليم الذي يتماشى مع سياق العمل.

وسيناريو العمل جذبني جدًا منذ قراءته، فهو عمل جديد ومختلف، ولولا هذا العنصر لما وافقت عليه، لأنني لا أحب تكرار أدواري، حتى في تفاصيل متعلقة بالملابس وغيرها، كما أنني تحمّست للمسلسل لوجود فريق عمل متميز بقيادة المخرج الموهوب عادل أديب.

والعمل يسلّط الضوء على عدد من القضايا المهمة، صاغها الكاتب إبراهيم عيسى الذي يحب أن يتغول في أعماله عن أمور مسكوت عنها، ويركز على سلبيات في المجتمع موجودة في المسلسل وطرق الخروج منها أيضًا.

كما يركز المسلسل على فكرة أساسية تتمثل في تحويل السلبيات إلى إيجابيات، ونناقش من خلالها العديد من القضايا المهمة أبرزها بشكل مباشر ختان البنات، وغيرها من مشاكل المرأة، كما أن هناك قضايا أخرى نتناولها بشكل غير مباشر.

حققتِ ردود فعل قوية بمشاركتك في مسلسل “الكتيبة 101”.. كيف تصفين التجربة؟

وعن مشاركتها في مسلسل “الكتيبة ١٠١” قالت: شرف كبير لي الوجود ضمن صنّاع وأبطال هذا المسلسل وأخذت به مكانة كبيرة للغاية، وأشكر المخرج محمد سلامة على ترشيحي للعمل، إذ استطاع أن يخرج مني شيئًا جيدًا.

والحقيقة أنني لم أصور العملين في وقت واحد، فقد انتهيت من عمل قبل الآخر، وأنا بشكل عام أعرف كيف أنسق وأنظم أوقاتي، بخاصة أنني بجانب عملي “ست بيت” كما يقولون، أهتم بأسرتي وأتابع المسلسلات”.

أما الذي أعجبها في دراما رمضان هذا العام فأكدت أن هناك الكثير من الزملاء متألقين، وأتابع خالد النبوي في “رسالة الإمام” فهو ممثل عظيم، كما أن محمد رمضان هذا العام مختلف مع المخرج محمد سامي في مسلسل “جعفر العمدة” وحققا نجاحًا لافتًا، والحقيقة أن محمد سامي مخرج مميز يعرف كيف يُخرج أفضل ما في كل ممثل يعمل معه.