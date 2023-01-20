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وفاة أسطورة الروك الأميركي ديفيد كروسبي

منذ ساعة واحدة
ديفيد كروسبي

ديفيد كروسبي

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توفي في الساعات القليلة الماضية، أسطورة الروك الأميركي ديفيد كروسبي، عن عمر يناهز 81 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض وفق ما أعلنت زوجته جان دانس.

وقالت دانس في بيان نشرته مجلة “فاريتي”: “ببالغ الحزن وبعد مرض استمر وقتا طويلا، أعلن وفاة حبيبنا ديفيد كروز كروسبي”، الذي يعد أحد أكثر مغني الروك تأثيرًا خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

وكان كروسبي عضوًا مؤسسًا في اثنتين من فرق الروك التي حظيت بشعبية كبيرة وهما فرقتا “بيردز” و”سي.إس.إن.واي”، وهي الحروف الأولى من كروسبي، ستيلز، ناش ويانغ. واسمه مدرج في قاعة مشاهير الروك آند رول كعضو في الفرقتين.

وتميز كروسبي بإيقاع صوتي صعب وتوليفات غير تقليدية في العزف على الغيتار وكتابة الأغاني المؤثرة. ومزج عمله مع “بيردز” و”سي.إس.إن.واي” بين موسيقى الروك والموسيقى الشعبية بطرق جديدة وأصبحت أغنيات الفرقتين جزءا من موسيقى عصر “الهيبيز”.

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