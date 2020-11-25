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وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا

منذ 38 ثانية
دييغو مارادونا

دييغو مارادونا

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توفي اليوم الأربعاء أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا إثر إصابته بجلطة في القلب.

وأعلنت وسائل إعلام أرجنتينية، الأربعاء، وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، بعد إصابته بجلطة قلبية.

وتدهورت حالة مارادونا الصحية في الأسابيع الأخيرة، وتم إدخاله المستشفى في الأرجنتين قبل 3 أسابيع.

وأكدت وسائل الإعلام العالمية وفاة مارادونا الأربعاء، والذي يعتبر من أبرز نجوم كرة القدم على مر التاريخ.

ويعتبر مارادونا من أساطير كرة القدم الأرجنتينية، حيث قاد منتخب بلاده لتحقيق بطولة كأس العالم عام 1986 في المكسيك.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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