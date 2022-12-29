وفاة أسطورة كرة القدم "بيليه" عن 82 عاماً

توفي أسطورة كرة القدم البرازيلي إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو (Edison Arantes do Nascimento) المعروف بـ “بيليه” الذي تحول من طفل حافي القدمين إلى أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم على مر العصور اليوم الخميس عن 82 عاما.

وأكدت ابنته كيلي ناسيمنتو على إنستغرام (الخميس 29-12-2022) وفاة اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، وقالت “نحبك بلا حدود، ارقد في سلام”.

بيليه هو اللاعب الوحيد في تاريخ الكرة المستديرة الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وسجل أكثر من 1000 هدف قبل اعتزاله عام 1977.

معاناته مع المرض

وقد عانى من تدهور حالته الصحية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. يخضع لعلاجات كيميائية منتظمة منذ تشخيص إصابته بسرطان القولون العام الماضي. كما خضع لعملية جراحية لإزالة الورم في أيلول/سبتمبر 2021، وقضى شهرًا في المستشفى.

ومع تدهور حالته، تجمع أفراد الأسرة في المستشفى للبقاء معه، وتعهدت ابنته بالبقاء بجانبه بينما يتلقى النجم البرازيلي الرعاية في المستشفى بعد وصول مرض السرطان إلى حالة متقدمة.

ومع ذلك قال بيليه في الفيديو: “بيليه يقول وداعًا للعائلة والأصدقاء من سرير المستشفى”.

وتابع بيليه باهتمام كبير أحداث كأس العالم 2022 في قطر، حيث وجّه رسالة هنأ خلالها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد قيادته لمنتخب بلاده لتحقيق لقب كأس العالم 2022.

وكتب عبر حسابه على إنستغرام: “اليوم، تواصل كرة القدم سرد قصتها، كما هو الحال دائما، بطريقة آسرة”.

وأضاف: “فوز ميسي بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، أمر كانت مسيرته الرائعة تستحقه”.

وكان بيليه، الذي لعب لمنتخب البرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس، واحدًا من أشهر الرياضيين في العالم في أوج مسيرته، ويعد واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

وفاز بيليه بكأس العالم مع البرازيل 3 مرات وهو إنجاز لم ينجح أي لاعب آخر في تحقيقه، ويتقاسم مع نيمار قائمة هدافي البرازيل بعدما أحرز 77 هدفًا في 92 مباراة.