وفاة أشهر مدرب تنس في العالم

‬توفي مدرب التنس الأمريكي الشهير نيك بوليتيري، الذي غيرت أكاديمية فلوريدا التي يملكها وجه اللعبة وقدمت مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم، عن عمر يناهز 91 عاما ونعى الطالب النجيب السابق تومي هاس “شخصية استثنائية” في تاريخ الولايات المتحدة.

وخدم بوليتيري، وهو ابن لأبوين مهاجرين من إيطاليا، في الجيش الأمريكي ولم يكمل تعليمه في كلية الحقوق للتفرغ للتدريب وقدم أسماء لامعة في التنس مثل أندريه أجاسي وسيرينا وفينوس وليامز ومونيكا سيليش وماريا شارابوفا.

كما قام بتدريب عشرة لاعبين من المصنفين الأوائل على العالم وتم تخليد اسمه في قاعة مشاهير عالم التنس في 2014.

وكتب الألماني هاس مدير بطولة إنديان ويلز والمصنف الثاني على العالم سابقا “أشكرك على وقتك والتزامك وخبرتك واستعدادك لمشاركة مهاراتك واهتمامك الشخصي بتوجيهي ومنحني أفضل فرصة لتحقيق أحلامي.

“كنت ملهما ورائدا في هذه الرياضة وشخصا استثنائيا”.

وقالت الألمانية سابينه ليسيتسكي وصيفة بطلة ويمبلدون 2013 إن بوليتيري “غير وجه لعبة التنس”.

وكتبت على تويتر “منحت الكثير من الأطفال الفرصة لتحقيق أحلامهم. لقد ساندتهم بعلمك وشملتهم برعايتك وثقتك. كنت محظوظة بوجودي بينهم. سنفتقدك كثيرا”.