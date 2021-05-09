وفاة الإعلامي الرياضي السعودي عادل التويجري

صُدم الوسط الإعلامي السعودي والعربي بوفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري، أمس السبت، عن عمر ناهز الـ40 عاما، وذلك بعد إصابته بسكته قلبية مفاجئة.

وكان يوم الجمعة آخر ظهور إعلامي لعادل التويجري في برنامج “الدوري مع وليد” والذي علق فيه على فوز الهلال على الشباب بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020-2021.

وهنأ الراحل الجميع في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلًا: “كل عام والجميع بخير”.

وكان التويجري ناقدا رياضيا في “برنامج أكشن يادوري”، ورئيساً للمركز الإعلامي لـ “رالي حائل”، وعضواً في مجلس إدارة نادي الهلال.

وامتلأ موقع تويتر بالرسائل المعزية برحيل عادل التويجري أبرزهم ياسر القحطاني الذي كتب في تغريدته “لا حول ولا قوة إلا بالله وإنّا لله وإنّا إليه راجعون اللهم اغفر لعبدك عادل التويجري وارحمه ووسّع مدخله ونقّهِ من الذنوب والخطايا واجعل مثواه الجنة وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان،اللهم آمين”.

لا حول ولا قوة إلا بالله وإنّا لله وإنّا إليه راجعون اللهم اغفر لعبدك #عادل_التويجري وارحمه ووسّع مدخله ونقّهِ من الذنوب والخطايا واجعل مثواه الجنة وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان،اللهم آمين🤲🏻 — ياسر القحطاني (@Y20) May 8, 2021

وكذلك نعى مصطفى الآغا الراحل عبر “تويتر” وكتب قائلا ” خبر محزن ، رحم الله الزميل عادل التويجري و غفر له و أسكنه فسيح جناته إنا لله و إنا إليه راجعون”.

خبر محزن ، رحم الله الزميل عادل التويجري و غفر له و أسكنه فسيح جناته

إنا لله و إنا إليه راجعون #عادل_التويجري_في_ذمة_الله pic.twitter.com/bFQTBtDnuQ — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) May 8, 2021