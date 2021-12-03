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وفاة الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى عن 88 عاماً

3 - ديسمبر - 2021
الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى

الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى

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توفي الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك مساء الخميس الجمعة عن 88 عاماً في دكار التي عاد اليها في أيار بعدما كان محتجزاً في فرنسا بسبب تهم الفساد، وذلك بحسب ما علمت وكالة “فرانس برس” من عائلته.

وكشف أحد أفراد عائلة دياك عن وفاته من دون تحديد السبب، مؤكداً المعلومات التي تناقلتها الصحافة المحلية.

وترأس دياك الاتحاد الدولي لألعاب القوى من 1999 حتى 2015. وقد عاد الى السنغال في أيار لأول مرة منذ إدانته عام 2015 بعدما كان محتجزاً في فرنسا لسنوات بسبب اتهامات فساد مرتبطة بقضية التنشط الروسي الممنهج.

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