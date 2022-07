وفاة الرئيس الفخري ليوفنتوس عن 92 عاماً

اعلنت وسائل إعلام إيطالية اليوم الجمعة وفاة الرئيس الفخري لنادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم جيامبييرو بونيبرتي، عن 92 عاما بسبب أزمة قلبية.

لعب بونيبرتي أيضا ليوفنتوس ما بين 1946 و1961 وفاز معه بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي خمس مرات وبكأس إيطاليا مرتين.

Sad loss today for @juventusfc after one of it's greatest players and then Presidents in Giampiero Boniperti passing.

His famous words: At Juventus winning is not important, it is the only thing that matters! pic.twitter.com/SvpmgYP8Jp

