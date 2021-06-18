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وفاة الرئيس الفخري ليوفنتوس عن 92 عاماً

18 - يونيو - 2021
جيامبييرو بونيبرتي

جيامبييرو بونيبرتي

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اعلنت وسائل إعلام إيطالية اليوم الجمعة وفاة الرئيس الفخري لنادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم جيامبييرو بونيبرتي، عن 92 عاما بسبب أزمة قلبية.

لعب بونيبرتي أيضا ليوفنتوس ما بين 1946 و1961 وفاز معه بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي خمس مرات وبكأس إيطاليا مرتين.

وسجل بقميص اليوفي 182 هدفا وظل أفضل هداف في تاريخ نادي “السيدة العجوز” لمدة تزيد عن الأربعين عاما، حتى حطم ألساندرو دل بييرو الرقم، وهو تاسع أفضل هداف في تاريخ الدوري الإيطالي.

شارك بونيبرتي مع المنتخب الإيطالي في 38 مناسبة وتمكن من تسجيل 8 أهداف خلال مسيرته الدولية.

اختاره أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه ضمن قائمة أفضل 125 لاعب حي في مارس 2004.

وتولى الرئاسة الفخرية ليوفنتوس في الفترة من 1971 وحتى 1990، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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