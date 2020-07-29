وفاة الرئيس المؤسس لشبكة سي.إن.إن ريس شونفيلد

قالت وسائل إعلام أمريكية إن الصحفي التلفزيوني المخضرم ريس شونفيلد الذي شارك في تأسيس شبكة سي.إن.إن التلفزيونية مع قطب الإعلام تيد تيرنر وكان رئيسها الأول توفي يوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن شونفيلد توفي بسبب مضاعفات مرض ألزهايمز عن 88 عاما.

أطلق شونفيلد سي.إن.إن مع تيرنر عام 1980 وأصبح حينها رئيسا تنفيذيا لواحدة من أوائل شبكات المشتركين الإخبارية التلفزيونية التي تقدم للأمريكيين تغطية على مدار الساعة.

كما بدأ شونفيلد قناة نيوز 12 الإخبارية المحلية التي كانت تعمل على مدار الساعة في لونج آيلاند بنيويورك. وفي أوائل التسعينيات بدأ فود نتويرك وهي شبكة أخرى من تلفزيون المشتركين.

وقبل العمل مع تيرنر كان شونفيلد يدير شركة مستقلة للأخبار كانت تزود المحطات الإخبارية المحلية بتقارير الفيديو.

وقد خرجت سي.إن.إن إلى حيز الوجود بفضل قدرته على تمييز الأخبار المهمة وخبرة تيرنر بالبث التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية وكذلك قيام هيئة الاتصالات الاتحادية الأمريكية بتخفيف القيود التنظيمية.

والسي إن إن هي إحدى أقسام منظومة تيرنر للبثّ والتي تملكها شركة تايم وارنر. يشار إلى القناة بأنها أول من استحدث فكرة البث الأخباري المتواصل (24 ساعة).

واحتفلت بذكرى تأسيسها الخامس والعشرين في 1 يونيو 2005. في ديسمبر 2004 أصبحت قناة الCNN متاحة 88.2 مليون بيت أمريكي وأكثر من 890000 حجرة بفنادق الولايات المتحدة الأمريكية وتقدم القناة برامجها أساساً من مركز CNN بأتلانتا ومن أستديوهاتها في مدينة نيويورك والعاصمة الأمريكية واشنطن. عالمياً استطاعت القناة الانضمام للكثير من الشبكات والخدمات المتاحة لأكثر من 1.5 مليار شخص في أكثر من 212 دولة ومنطقة وبذلك تصبح قناة الCNN من أكثر شبكات القنوات انتشاراً ومشاهدة على مدار 24 ساعة في العالم.

منذ إطلاق قناة CNN في 1 مايو1980 والشبكة امتدت ووصلت لعدد من القنوات الفضائية مثل قناة (CNN Headline News) كذلك يوجد 12 موقع للشبكة على الإنترنت وأيضاً قناتين متخَصَصِين مثل قناة (CNN Airport Network) وشبكتي راديو وتمتلك شبكة CNN مكتباً حول العالم وينتسب إليها أكثر من 900 مكتب تغطي بها معظم أنحاء العالم والأحداث الجارية وقد أطلقت عدداً من القنوات بلغات محلية وأجنبية لتصل لعدد أكبر من المشاهدين الناطقين بلغات مختلفة.