وفاة الساحر الشهير جيمس راندي

عن عمر يناهز 92 عاماً، توفي الساحر الكندي الأمريكي جيمس راندي الذي اشتهر ببراعته في سحر الاختفاء.

وأصدرت مؤسَسَة الساحر الراحل بياناً مقتضباً أبدت فيه الحزن الشديد للإعلان عن وفاة جيمس راندي، بسبب مشاكل تتعلق بعمره، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

وراندل المولود عام 1928 في تورنتو واسمه الحقيقي راندال زوينج وعُرِف بأسماء عدة منها “زو ران” و”برينس ايبيس” و”تيليباث” و”راندال العظيم” وجيمس راندي، كان متخصصاً في سحر الاختفاء، وحطم الرقم القياسي للوقت الذي أمضاه الشهير هاري هاوديني في نعش مغلق مغمور بالماء، إذ بقي 55 دقيقة محبوساً داخل كتلة من الجليد.

وبالإضافة إلى مواهبه كساحر، اكتسب جيمس راندي شهرته من تشكيكه في الخوارق وصحتها.

وفي ثمانينيات القرن الـ20 فضح جيمس راندي الأساليب التي كان يتبعها المعالج الإنجيلي المزيّف القس بيتر بوبوف، فكشف أنه كان يستخدم سماعة طبيّة للكشف عن أمراض أتباعه مدعياً أنه يتلقى الوحي الإلهي.

وقال راندي لصحيفة “نيويورك تايمز” عام 1981: “الاختلاف بيني وبينهم هو أنني أعترف بأنني دجال، أما هم فلا يفعلون ذلك، ليس لدي وقت أكرّسه للأشياء التي تتحرك في الليل”.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن جيمس راندي عولج في السنوات الأخيرة من مرض السرطان ومن مشاكل في القلب.