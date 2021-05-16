الأثنين 5 شوال 1442 ﻫ - 17 مايو 2021 |
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وفاة الفنانة نادية العراقية بسبب كورونا

منذ 15 ساعة
الفنانة نادية العراقية

الفنانة نادية العراقية

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توفيت الفنانة نادية العراقي عن عمر ناهز 57 عاما إثر إصابتها بفيروس كورونا، حيث أعلنت ابنتها على صفحتى عبر “فيسبوك” وفاتها قائلة ”ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

ونشر القائمون على صفحة الفنانة نادية على موقع ”فيسبوك“ صورة لها، وكتبوا تعليقا عليها: ”وداعا نادية العراقية.. {ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي}“.

وتدهورت الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية خلال الفترة الأخيرة حيث تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي في العناية المركزة.

وكانت ”مي“، ابنة نادية العراقية، قد قالت في وقت سابق إن حالة والدتها تدهورت نتيجة التعسف والتأخير في إجراءات نقلها إلى المستشفى.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة نادية العراقية كان من خلال مسلسل ”أحسن أب“ الذي جرى عرضه في 15 حلقة بالنصف الأول من شهر رمضان الماضي في الموسم الدرامي 2021.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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