وفاة الفنان السوري "فائق عرقسوسي" عن 69 عاماً

توفي (الأحد 9-4-202) الفنان السوري الكبير فائق عرقسوسي، الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ69 عاماً، وقد نعته نقابة الفنانين السوريين في بيان لها.

ولد الفنان فائق العرقسوسي بدمشق في 3 حزيران عام 1954 بحي الشاغور وقد تخرج في معهد الفنون المسرحية بالقاهرة وله العديد من المسلسلات التلفزيونية من أهمها مسلسل (دائرة النار) عام 1988 وقد شارك في الكثير من الأعمال الدرامية الفنية سواء كانت المسرحية أو التلفزيونية أو السينمائية بصفة عامة وهو عضو في نقابة الفنانين السوريين وهو متزوج من الفنانة نور عرقسوسي ولهما ثلاثة أولاد.

من أعمال الفنان الراحل فائق عرقسوسي: عروس بيروت. أعلام من المسلسل. الإمام. دومينو. امرأة من رماد. بواب الريح. الحسن والحسين. بقعة ضوء 7. ساعة الصفر. أسمهان. لورنس العرب. الظاهر بيبرس. عياش. أهل المدينة. قتل الربيع. ومضات من تاريخنا. هولاكو. بيازد. الرحيل إلى الوجه الآخر. مخالب الياسمين. شام شريف. فرصة العمر. هذا قراري. الهارب. أهل وحبايب. الراية والغيث. خالد بن الوليد. ليزهر قلبي.