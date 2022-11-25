وفاة الفنان جوزيف عبود "مختار الهيبة"

أعلن الممثل اللبناني، باسم مغنية، وفاة زميله الممثل اللبناني جوزيف عبود دون الكشف عن اسباب الوفاة.

ونعى “مغنية” الممثل جوزيف عبود قائلاً: “وداعًا يا طيب وداعا جوزيف عبود”.

وداعا يا طيب

وداعا جوزيف عبود… pic.twitter.com/RSQ225Liqr — Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) November 25, 2022

الجدير بالذكر ان الفنان جوزيف عبود كان بالفترة الاخيرة قد لمع من خلال دوره بمسلسل الهيبة بحيث جسد دور المختار في الاجزاء الاربع، وكان الاشهر الجزء ما قبل الاخير.

وقد شارك شارك عبود في العديد من الأعمال الدرامية والأفلام السينمائية منها: “الضحية” عام 1996، “ثبات ونبات” عام 2009، “لولا الحب” عام 2012، “ولاد البلد” عام 2014، “سمرا” عام 2016، “عندي قلب” عام 2018، “الهيبة” عام 2019، “الساحر” عام 2020 فيلم “فياغرا” وغيرها من الأعمال.