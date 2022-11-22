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وفاة الفنان روميو لحود عن 92 عاماً

منذ ساعة واحدة
روميو لحود

روميو لحود

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توفّي صباح اليوم عملاق المسرح اللبناني روميو لحود عن ٩٢ عاماً.

وولد روميو لحود في بلدة حبالين في قضاء جبيل. درس التعليم الابتدائي في مدرسة القدّيس يوسف في عينطورة. ثم بدأ دراسة هندسة الديكور في جامعة «موزار» لكنه تحول لدراسة «سينوغرافي ميكانيك» في معهد «مونتكامودزو» في إيطاليا.

بدأ مسيرته المهنية الفعلية في 1964 عندما أعد أوبريت غنائي بطلب من جمعية مهرجانات بعلبك في إطار برنامجها «ليالي لبنان». وفي 1969، قدّم عروضه في مسرح الأولمبيا في باريس.

وهو المخرج العربي الوحيد الذي دُعي إلى حفل تتويج شاه إيران ودُعي من قبل البلاط الملكي البلجيكي لتقديم حفلة في «مسرح الفنون الجميلة» في بروكسيل. وهو أول من أطلق «المسرح الدائم» في لبنان عبر الاستعراض الضخم «موّالّ» الذي استمر عرضه لمدة أحد عشر شهراً.

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