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وفاة الكاتبة البريطانية هيلاري مانتل عن 70 عاما

منذ 7 دقائق
الكاتبة البريطانية هيلاري مانتل

الكاتبة البريطانية هيلاري مانتل

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أعلنت دار نشر “فورث إستيت بوكس” الجمعة وفاة هيلاري مانتل، الكاتبة البريطانية المعروفة بثلاثيتها التاريخية “قصر الذئاب” أمس الخميس عن عمر يناهز 70 عاما.

وحازت مانتل على جائزة البوكر مرتين عن “قصر الذئاب” و”أخرجوا الجثث”، وهما الكتابان الأول والثاني من الثلاثية. وتم نشر الجزء الثالث والأخير من الثلاثية بعنوان “المرآة والضوء” في مارس آذار 2020.

وقالت دار فورث إستيت عبر تويتر “أحزن قلوبنا وفاة كاتبتنا المحبوبة، السيدة هيلاري مانتل، قلوبنا مع أصدقائها وعائلتها، وخاصة زوجها جيرالد”.

وأضافت “هيلاري مانتل ستظل دائما في الأذهان باعتبارها كاتبة مبدعة تركت وراءها مجموعة رائعة من الأعمال التي تلهم القراء في جميع أنحاء العالم”.

دارت ثلاثية قصر الذئاب حول قصة صعود توماس كرومويل نجل الحداد الذي أصبح المستشار الأقوى للملك هنري الثامن قبل أن يلقى نهاية مروعة.

    المصدر :
  • رويترز

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