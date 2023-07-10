وفاة اللاعب الإسباني الوحيد المتوج بالكرة الذهبية

أعلن ناديه السابق إنتر الإيطالي عن وفاة الاسباني لويس سواريز ميرامونتس عن عمر ناهز 88 عاما، أمس الأحد، وهو الإسباني الوحيد المتوج بجائزة الكرة الذهبية، أرقى جائزة فردية في كرة القدم.

ولم يشر إنتر إلى سبب وفاة سواريز عندما أعلن الخبر.

وعلى الرغم من أن لاعب خط الوسط ولد في منطقة غاليسيا شمال غرب إسبانيا، إلا أنه فاز بمعظم ألقابه في إيطاليا مع إنتر، بما في ذلك كأس أوروبا عامي 1964 و1965 وثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي.

وانتقل سواريز إلى إنتر من برشلونة بعد فوزه بلقبين في الدوري الإسباني، فيما قال موقع برشلونة “للأسف جاءت أعظم وأنجح فترة لسواريز عندما لم يعد لاعبا في برشلونة”.

وفاز سواريز بجائزة الكرة الذهبية في عام 1960 وحصل على المركز الثاني في عامي 1961 و1964.

وكان سواريز، قد قلل من أهمية الكرة الذهبية، وهي جائزة استعصت على النجوم الإسبان اللاحقين، ومنهم أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز وراؤول غونزاليس.

وقال سواريز لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في وقت سابق، إن الأمر “يعتمد كثيرا على العصر الذي تجد نفسك تعيش فيه”.

وأضاف “أنت بحاجة إلى نصيب من الحظ يأتي إليك، عندما لا يؤدي لاعب رائع آخر في زمنك أداء جيدا. كان هناك لاعبون رائعون حقا لم يفوزوا بهذه الجائزة مطلقا. إنها ليست ذات قدر كبير”.

وتجدر الإشارة إلى أن ألفريدو دي ستيفانو، مهاجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، توج أيضا بالكرة الذهبية في عامي 1957 و1959، لكنه من مواليد الأرجنتين، ولعب مع ثلاثة منتخبات، وهي الأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا، فيما لم يشارك في أي من بطولات كأس العالم، بينما فازت لاعبة خط الوسط الإسبانية، أليكسيا بوتيلاس، بجائزة الكرة الذهبية للسيدات مرتين.