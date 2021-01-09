وفاة المخرج البريطاني الشهير مايكل أبتيد عن 79 عاماً

توفي الممثل والمخرج والمنتج السينمائي والتلفزيوني البريطاني الشهير، مايكل أبتيد، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما أعلن وكيل أعماله.

اشتهر المخرج البريطاني بسلسلة الأفلام الوثائقية ”Up“ التي تعقبت حياة 14 طفلاً منذ عام 1964 عندما كانوا في السابعة من العمر، بالإضافة إلى إخراج فيلمي ”Coal Miner’s Daughter و Gorillas In The Mist“.

وحقق المخرج نجاحا باهرا عندما أخرج فيلم جيمس بوند ”The World Is Not Enough“ عام 1999، الذي قام ببطولته بيرس بروسنان، كما قام بإخراج العديد من حلقات مسلسل ”Coronation Street“ في الستينيات.

وفور إعلان نباً الوفاة، نعى توماس شلام، رئيس نقابة المخرجين الأمريكية، مايكل أبتيد، في بيان، قائلاً: ”قلوبنا مثقلة اليوم ونحن محزونون على وفاة المخرج المحترم، ورئيس نقابة المخرجين الأمريكية منذ فترة طويلة وصديقي مايكل أبتيد“.

وتابع توماس: ”إرثه سيبقى إلى الأبد في نسيج السينما ونقابتنا.. كان مايكل صاحب رؤية شجاعا كمخرج وقائد نقابة لا مثيل له، وكنا جميعا المستفيدين من حكمته وتفانيه طوال حياته“.

شغل مايكل أبتيد منصب رئيس نقابة المخرجين الأمريكية في الفترة من 2003 إلى 2009، ولد عام 1941 في بأيلزبري مقاطعة باكينجهامشير ببريطانيا، بدأ العمل كباحث متدرب في ”تلفزيون غرناطة“ بعد تخرجه من ”كامبريدج“، وبدأ أول مشاريعه عام 1964، قبل أن ينتقل إلى لندن مع والده بعد الحرب العالمية الثانية.

يعتبر أبتيد واحدا من أبرز وأقوى أبناء جيله من المخرجين البريطانيين، حيث يضج رصيده بعدد كبير من سلاسل الأفلام الوثائقية والسينمائية، كما فاز بأربع جوائز بافتا، وفي عام 2008، تم تعيينه رفيق وسام القديس ميخائيل والقديس جورج مع مرتبة الشرف في حفل تكريم عيد ميلاد الملكة لخدماته في صناعة السينما والتلفزيون البريطاني.

ونعت أكاديمية السينما وفاة المخرج الراحل قائلة: ”نأسف للغاية لسماع نبأ وفاة واحد من أبرز المخرجين“.

كما أشاد منتجو سلسلة أفلام جيمس بوند بقدرته على التحرك ”دون عناء“ وبالنجاح الباهر الذى حققه في تلك السلسلة الشهيرة.

وجاء في منشور على موقع ”تويتر“ من مايكل جي ويلسون وباربرا بروكلي: ”كان مايكل محبوبا من قبل كل من عمل معه“.

كما أشادت به صفحة ”تويتر“ الرسمية الخاصة بجوائز الأوسكار، وجاء في المنشور: ”سيظل المخرج مايكل أبتيد دائما في الذاكرة بسبب سلسلة الفيلم الوثائقي الرائدة Up“.