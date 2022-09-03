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وفاة المخرج المصري علي عبدالخالق بعد صراع مع السرطان

منذ 46 دقيقة
المخرج المصري علي عبدالخالق

المخرج المصري علي عبدالخالق

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أعلن أحمد عبدالخالق، ابن شقيق المخرج المصري علي عبدالخالق، وفاة عمه متأثراً بإصابته بمرض السرطان.

وكتب أحمد عبدالخالق عبر حسابه في فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله يوم الجمعة عمي الحبيب الغالي الأستاذ علي عبدالخالق توفاه الله وهو يصارع الوحش القاتل السرطان.. ماتت القدوة ومات الخلق”.

وأضاف: “اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.. اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره”.

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