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وفاة المخرج جان لوك غودار عن 91 عاما

منذ 19 ثانية
المخرج السينمائي جان لوك جودار

المخرج السينمائي جان لوك جودار

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قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن المخرج السينمائي جان لوك غودار توفي الثلاثاء عن عمر ناهز 91 عاما.

وجودار هو عراب الموجة السينمائية الجديدة في فرنسا، والذي أدى اقتحامه لموضوعات محظورة واستخدامه لقوالب روائية جديدة إلى ثورة في مؤسسة صناعة الأفلام وظل يلهم مخرجين متمردين حتى بعد عقود من ذروة نشاطه في الستينيات.

ولد غودار في باريس لأبوين سويسريين-فرنسيين، درس في جامعة سوربون في باريس، أثناء دراسته في السورون انضم إلى مجموعة هواة سينما فرنسيين ضمت فرنسوا تريفو، جاك ريفيت وإريك رومير حين أسس أندريه بازين مجلته السينمائية المؤثرة “Cahiers du cinéma” “كراسات السينما” كان من كتابها الأوائل.

العديد من أفلام غودار تتحدى الأعراف السينمائية المتبعة في هوليوود أو في السينما الفرنسية في تلك الفترة، يعتبره البعض أشد صانعي أفلام الموجة الجديدة تطرفا، تعبر أفلامه عن آرائه السياسية ومعرفته بتاريخ السينما وكثيرا ما يستعين بأفلامه بالفلسفتين الوجودية والماركسية.

    المصدر :
  • وكالات

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