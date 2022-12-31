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وفاة المذيعة الأمريكية الرائدة باربرا والترز عن 93 عاما

منذ 43 دقيقة
المذيعة باربرا والترز

المذيعة باربرا والترز

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ذكرت شبكة تلفزيون “إيه.بي.سي” الجمعة أن باربرا والترز، إحدى أكثر النساء ظهورا على التلفزيون الأمريكي كأول مذيعة في بث إخباري مسائي وواحدة من أبرز المحاورين على التلفزيون، توفيت عن عمر يناهز 93 عاما.

قال روبرت إيجر الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني، الشركة الأم لشركة “إيه.بي.سي”، على تويتر إن والترز التي أنشأت البرنامج الحواري النسائي الشهير “ذا فيو” “وجهة نظر” على شبكة “إيه.بي.سي” عام 1997 توفيت الجمعة في منزلها في نيويورك.

وأجرت والترز خلال عملها الذي امتد لخمسة عقود مقابلات مع مجموعة من زعماء العالم منهم الزعيم الكوبي فيدل كاسترو، ورئيسة وزراء بريطانيا الراحلة مارجريت تاتشر والليبي معمر القذافي والرئيس العراقي الراحل صدام حسين بالإضافة إلى جميع رؤساء الولايات المتحدة وزوجاتهم منذ ريتشارد نيكسون وزوجته بات.

وذكرت شبكة “إيه.بي.سي” أن والترز حصلت على 12 جائزة من جوائز إيمي، 11 منها أثناء وجودها في “إيه.بي.سي” نيوز.

بدأت والتر مسيرتها الإعلامية في برنامج “ذا توداي شو” على شبكة “إن.بي.سي” في ستينيات القرن الماضي ككاتبة ومنتجة، دخلت التاريخ كأول مذيعة تشارك في بث نشرة إخبارية أمريكية مسائية حيث اشتركت مع هاري ريسونر في تقديم أخبار “إيه.بي.سي” المسائية.

    المصدر :
  • رويترز

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