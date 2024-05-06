وفاة المقدّم التلفزيوني الفرنسي الشهير برنار بيفو

توفي المقدّم التلفزيوني الفرنسي الشهير والكاتب برنار بيفو عن عمر 89 عاماً في ضواحي باريس، اليوم الإثنين، بحسب ما أفادت في تصريح لوكالة فرانس برس سيسيل بيفو، ابنة الإعلامي الذي دفع ملايين الفرنسيين إلى القراءة من خلال برنامجه “أبوستروف” Apostrophes.

كذلك تولى الراحل الذي رسخت في أذهان المشاهدين صورته حاملاً كتاباً في يد ونظّارته في اليد الأخرى، تقديم برنامج “بويون دو كولتور” Bouillon de culture.

واعتباراً من سنة 1985، بدأ تنظيم بطولة “ديكو دور” Dicos d’or للإملاء بالفرنسية التي سرعان ما اصبحت مسابقة دولية.

وانضم بيفو إلى أكاديمية غونكور عام 2004، وأصبح رئيسا لها عام 2014 وانسحب منها في نهاية 2019.

وتعود فكرة “ابوستروف” لدى بيفو الذي بلغ 89 عاماً الأحد، إلى عام 1974، وعُرضت أولى حلقاته على شاشة التلفزيون العام في 10 كانون الثاني 1975.

واستمر برنامج “ابوستروف” 15 عاما، من عام 1975 إلى عام 1990، وحضره ملايين المشاهدين. ولا تزال بعض المقتطفات منه تستقطب مشاهدين كثراً على الإنترنت.

وكان برنار بيفو المولود في مدينة ليون في وسط فرنسا الشرقي في 5 أيار 1935، معروفاً أيضاً بأنه من عشاق كرة القدم، ولا سيما نادي سانت إتيان.