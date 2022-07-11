الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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وفاة الملحن البريطاني مونتي نورمان عن عمر 94 عاما

منذ 41 دقيقة
وفاة الملحن البريطاني مونتي نورمان

وفاة الملحن البريطاني مونتي نورمان

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توفي الملحن البريطاني مونتي نورمان، الذي اشتهر بكتابة الموسيقى الشهيرة لأفلام جيمس بوند، الإثنين، عن عمر 94 عاما، وفقا لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

بدأ نورمان مسيرته الفنية في فرق كبيرة قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في الكتابة للمسرحيات الموسيقية والأفلام، مثل: Songbook و Poppyو Make Me An Offer.

وقال بيان على موقعه الرسمي على الإنترنت: “نشارك بحزن نبأ وفاة مونتي نورمان في 11 يوليو 2022 بعد صراع مع المرض”.

وُلد نورمان في مونتي نوسيروفيتش في ستيبني بشرق لندن لأبوين يهوديين، وتم إجلاؤه من لندن خلال الأيام الأولى للحرب الخاطفة.

وفي سن 16، اشترت والدته له جيتارًا، بعد أن خفض البائع سعره من 17 جنيهًا إسترلينيًا إلى 15 جنيهًا إسترلينيًا، وسرعان ما وجد موسيقى البيتلز وإريك كلابتون.

في الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي، عمل مغنيا للفرق الكبيرة بما في ذلك تلك التي يقودها سيريل ستابلتون وتيد هيث ونات تمبل، وظهر في مجموعة متنوعة من العروض جنبًا إلى جنب مع الأعمال الكوميدية، بما في ذلك توني هانكوك وسبايك ميليجان.

في وقت لاحق، قام هو والممثل الكوميدي بيني هيل بعرض متنوع مشترك على الطريق، وتناوبوا في العنوان الرئيسي بناءً على ما إذا كانت البلدة تفضل الكوميديا ​​أو الموسيقى.

انتقل إلى التأليف، وكتب أغاني للسير كليف ريتشارد وأوائل الروك أند رولر السير تومي ستيل، وكذلك كلمات للمسرحيات الموسيقية.

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