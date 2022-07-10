الأحد 11 ذو الحجة 1443 ﻫ - 10 يوليو 2022 |
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وفاة المليارديرة اللبنانية ليلي صفرا عن عمر 87 عاما

منذ 5 دقائق
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توفيت المليارديرة ليلي صفرا، أرملة المصرفي اللبناني الراحل إدمون صفرا، السبت، عن عمر ناهز 87 عاما.

وجاء في بيان مؤسسة إدمون صفرا: “لأكثر من عشرين عاما، دعمت صفرا بإخلاص إرث العطاء لزوجها المحبوب إدمون، مقدمة الدعم لمئات الجمعيات حول العالم”.

وتقام مراسم تشييع ليلي صفرا، الاثنين، في مدينة جنيف السويسرية.

وأمضت ليلي صفرا المولودة في مدينة بورتو أليغري البرازيلية، جزءا من حياتها في موناكو وفي جنيف حيث فارقت الحياة.

وتزوجت ليلي صفرا من المصرفي اللبناني إدمون صفرا عام 1976، وورثت ثروته إثر وفاته في حريق إجرامي افتعله أحد ممرضيه داخل شقته في موناكو سنة 1999، في قضية أثارت ضجة كبيرة، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وعُرفت ليلي صفرا بتبرعاتها السخية، وقد دعمت خصوصا البحوث لمعالجة المصابين بالباركنسون وأمراض دماغية أخرى”.

كذلك تبرعت بمبلغ 10 ملايين يورو لمؤسسة التراث في فرنسا، غداة حريق كاتدرائية نوتردام في باريس سنة 2019.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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