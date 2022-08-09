وفاة الممثلة المصرية رجاء حسين

نعى نقيب الممثلين في مصر “أشرف زكي” الفنانة المصرية “رجاء حسين”، التي وافتها المنية صباح الثلاثاء 9 آب عن عمر يناهز الـ 84 سنة.

وقال زكي لصحيفة الوطن “إن الفنانة وافتها المنية صباح اليوم، وجنازتها ستشيّع من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، وسيوارى جثمانها الثرى بمقابر العائلة”.

ولدت الفنانة الراحلة في الأول من فبراير 1937، ومارست مهنة التمثيل منذ العام 1954، ولديها العديد من الأعمال الفنية مثل: أفواه وأرانب، وعازب وثلاث عوانس، ومفتش المباحث، والشهد والدموع.

وانضمت رجاء حسين إلى فرقة الريحاني عام 1958، وعملت في الإذاعة والتلفزيون ممثلةً في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، كما لمعت من خلال مشاركتها في أعمال يوسف شاهين.

وإلى جانب الدراما انخرطت رجاء حسين في أفلام ”الليالي الدافئة، وعودة الابن الضال، وأفواه وأرانب، ومال ونساء، ونوارة، وونس“.

وكانت آخر مشاركة فنية للفنانة الراحلة، في مسلسل “واحة الغروب” سنة 2017، كما تكرمت في حزيران الماضي في المهرجان القومي للسينما في مصر، لكنها غابت عن التكريم بسبب أزمتها الصحية.