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وفاة الممثلة تانيا روبرتس.. نجمة سلسلة أفلام “جيمس بوند”

منذ 54 دقيقة
تانيا روبرتس

تانيا روبرتس

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توفيت الممثلة السابقة في سلسلة أفلام جيمس بوند، ونجمة برنامج “ذات سيفينتيز شو” تانيا روبرتس، في لوس أنجلوس عن عمر ناهز 65 عاما.

وقال المسؤول الإعلامي لروبرتس، مايك بينغل، لصحيفة “هوليوود ريبورتر”، إن الممثلة توفيت الأحد، بعدما أدخلت المستشفى في 24 ديسمبر الفائت، وذلك إثر سقوطها خلال تنزيه كلابها.

وأعرب بينغل عن حزنه البالغ لوفاة روبرتس، واصفا إياها بأنها “كانت رائعة وجميلة”، ورأى أن غيابها بمثابة “ضوء انطفأ”.

وإذ اعتبر أنها “ألطف شخص” قابله، أشار إلى أن “قلبها كان كبيرا، وقد أحبت المعجبين بها”، مضيفا “لا أظن أنها أدركت كم كانت تعني لهم”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

واشتهرت روبرتس بدور العالمة الجيولوجية ستايسي ساتون في فيلم “إيه فيو تو كيل” عام 1985 ضمن سلسلة جيمس بوند، وفيه تولى الممثل روجر مور دور العميل 007 للمرة الأخيرة.

وأدّت روبرتس دور البطولة في فيلم “ذا بيست ماستر” الخيالي العام 1982، و”شينا: ذا كوين أوف ذي جانغل” وهي النسخة النسائية من طرزان، هذا إلى جانب أفلام أخرى مثل “بادي سلام” و”نايت آيز”.

وكانت الانطلاقة القوية لمسيرة روبرتس المهنية في الموسم الأخير من مسلسل “تشارليز إنجلز” التلفزيوني، حيث أدت دور المحققة الخاصة جولي روجرز لمساعدة فريق “ملائكة تشارلي” في محاربة الجريمة.

كذلك اشتهرت روبرتس التي ولدت في حي برونكس النيويوركي عام 1955 بدورها في البرنامج الكوميدي “ذات سيفينتيز شو”، حيث لعبت دور ميدج بينشيوتي، الوالدة “الحمقاء” لدونا.

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