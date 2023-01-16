وفاة الممثلة جينا لولوبريجيدا عن 95 عاماً

أعلنت محامية سابقة للممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا الاثنين 16\1\2023 وفاة النجمة الشهيرة، التي جسدت الولادة الجديدة النابضة بالحياة لإيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، عن عمر يناهز 95 عاما.

وقدمت لولوبريجيدا أدوارا أمام نجوم كبار في هوليوود مثل همفري بوجارت وروك هدسون وبيرت لانكستر وتوني كيرتيس وفرانك سيناترا وكانت من أكثر رموز السينما شهرة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين.

وقالت المحامية جوليا سيتاني إن لولوبريجيدا توفيت في مستشفى في روما.

وصارت لولوبريجيدا مصورة ونحاتة بعدما تركت عالم السينما. وفي سبتمبر\أيلول، فشلت محاولتها للفوز بمقعد في البرلمان الإيطالي عن حزب سياسي يساري.