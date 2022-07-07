الخميس 8 ذو الحجة 1443 ﻫ - 7 يوليو 2022 |
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وفاة الممثل الأمريكى "جيمس كان" نجم فيلم العراب

منذ 10 دقائق
جيمس كان

جيمس كان

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أعلنت أسرة الممثل جيمس كان، الذي لعب دور سوني كورليوني أحد أبناء زعيم عصابة المافيا في فيلم الأب الروحي، في بيان اليوم الخميس، وفاته مساء أمس الأربعاء عن عمر ناهز 82 عاما.

ولم يذكر البيان، الذي نُشر على حساب كان الرسمي على تويتر، سبب الوفاة أو مكانها.

وجاء في البيان “الأسرة تقدر الحب الغامر والتعازي القلبية وتطالبكم بالاستمرار في احترام خصوصيتها خلال هذ الوقت العصيب”.

ورُشح كان لجائزة الأوسكار عن أفضل ممثل مساعد لتجسيده دور كورليوني ذي الطبع الحاد في فيلم الأب الروحي عام 1972. كما لعب الدور ذاته في مشاهد تسترجع الأحداث في الجزء الثاني من نفس الفيلم عام 1974.

واستمر تاريخه المهني على مدى ستة عقود لعب خلالها مجموعة كبيرة من الأدوار في عدة أفلام تنوعت من الإثارة في فيلم “ميزري” أو (البؤس) إلى الكوميديا في فيلم “إلف”.

ولد جيمس كان في 26 مارس 1940 هو ممثل أميركي. ومعروف بأدوار البطولة في أفلام كثيرة مثل العراب، بؤس وإل دورادو وأيضا في المسلسل الشهير لاس فيغاس.

 

    المصدر :
  • رويترز

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