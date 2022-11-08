وفاة الممثل البريطاني ليزلي فيليبس عن 98 عاما

توفي الممثل البريطاني المخضرم ليزلي فيليبس، المعروف بأدواره في الأفلام الكوميدية “كاري أون”، عن 98 عاما.

وقال وكيل أعماله جوناثان لويد في بيان بالبريد الإلكتروني إن فيليبس توفي صباح أمس الاثنين 7\11\2022 “بسلام خلال نومه”.

وُلد الممثل الكوميدي، الذي لعب في كثير من الأحيان الأدوار التي تحاكي الرجال المهذبين الذين يحسنون الحديث بالإنجليزية، في توتنهام الواقعة شمال شرقي لندن عام 1924 وتلقى دروسا في الخطابة وهو طفل ليصحح لهجته.

وكانت بداية فيليبس دورا لم يلفت انتباه النقاد في فيلم “لاسي فروم لانكشير” (لاسي من لانكشير) في عام 1938 وانطلاقا منه لعب الكثير من الأدوار المسرحية والسينمائية والإذاعية.