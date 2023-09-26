الثلاثاء 11 ربيع الأول 1445 ﻫ - 26 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفاة الممثل ديفيد مكالوم

منذ 10 دقائق
ديفيد مكالوم

ديفيد مكالوم

A A A
طباعة المقال

ذكرت مجلة “فارايتي”، أمس الاثنين، أن الممثل ديفيد مكالوم، أحد أشهر نجوم التلفزيون في الستينيات بدور الجاسوس الروسي إيليا كورياكين في مسلسل The Man From U.N.C.L.E، توفي عن 90 عاماً.

وكسب مكالوم جيلاً جديداً من المعجبين بمشاركته في مسلسل N.C.I.S الشهير.

وصنع الممثل المولود في اسكتلندا لأبوين موسيقيين مشواراً طويلاً في التمثيل على مدى سبعة عقود بدأ منذ أيام دراسته في أكاديمية لندن الملكية لفنون الدراما في الخمسينيات.

وبدأ مشواره بأدوار ثانوية في عدد من الأفلام البريطانية منها “نايت تو ريميبر” في 1958 الذي جسد فيه شخصية عامل اللاسلكي على متن سفينة تايتانيك. وجذب أنظار الجمهور الأميركي بمشاركته بدور صغير لكن مهم، عن أسرى الحرب الذين يخططون لهروب جماعي من معتقل ألماني في الحرب العالمية الثانية في الفيلم الشهير “ذا غريت سكيب” في 1963.

وترشح مكالوم لجائزتي إيمي عن دوره في مسلسل “The Man From U.N.C.L.E”.

    المزيد من منوعات

    أديل
    أديل تصاب بالصدمة بعد طرد معجبيها من الحفل
    ديفيد مكالوم
    وفاة الممثل ديفيد مكالوم عن 90 عاما
    عرض أزياء- تعبيرية
    بيير كاردان يفتتح أسبوع الموضة في باريس

    الأكثر قراءة

    السفارة الأميركية في عوكر
    توقيف مطلق النار على السفارة الأميركية
    العقيد الركن تركي المالكي
    أول تعليق لوزارة الدفاع السعودية بعد جريمة الحوثي في البحرين
    طبيب - تعبيرية
    طبيبٌ يذبح والديه داخل شقتهما.. و"تصرّف غريب" بعد الجريمة!