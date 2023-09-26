وفاة الممثل ديفيد مكالوم

ذكرت مجلة “فارايتي”، أمس الاثنين، أن الممثل ديفيد مكالوم، أحد أشهر نجوم التلفزيون في الستينيات بدور الجاسوس الروسي إيليا كورياكين في مسلسل The Man From U.N.C.L.E، توفي عن 90 عاماً.

وكسب مكالوم جيلاً جديداً من المعجبين بمشاركته في مسلسل N.C.I.S الشهير.

وصنع الممثل المولود في اسكتلندا لأبوين موسيقيين مشواراً طويلاً في التمثيل على مدى سبعة عقود بدأ منذ أيام دراسته في أكاديمية لندن الملكية لفنون الدراما في الخمسينيات.

وبدأ مشواره بأدوار ثانوية في عدد من الأفلام البريطانية منها “نايت تو ريميبر” في 1958 الذي جسد فيه شخصية عامل اللاسلكي على متن سفينة تايتانيك. وجذب أنظار الجمهور الأميركي بمشاركته بدور صغير لكن مهم، عن أسرى الحرب الذين يخططون لهروب جماعي من معتقل ألماني في الحرب العالمية الثانية في الفيلم الشهير “ذا غريت سكيب” في 1963.

وترشح مكالوم لجائزتي إيمي عن دوره في مسلسل “The Man From U.N.C.L.E”.