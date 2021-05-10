وفاة الموسيقار المصري عبده داغر

توفي اليوم الاثنين، الموسيقار المصري العالمي، عبده داغر، عن عمر يناهز 85 عاما، بمستشفى “هوليوبلس” في مصر الجديدة.

وأفاد موقع “اليوم السابع” بأن أبناء الموسيقار الراحل يعملون حاليا على الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن، قبل الإعلان عن موعد ومكان جنازته.

وقالت مصممة الأزياء ماجدة داغر، ابنة الموسيقار الراحل، في “فيسبوك”:”أبويا في ذمة الله..الله يرحمك يا بابا أرجو الدعاء”.

ولد عبده داغر في مدينة طنطا عام 1936، وكانت بدايته مع العود، حيث أن والده صاحب محل صناعة الأعواد الأشهر في عاصمة الدلتا، ودرب الكثير من مشاهير الموسيقيين مثل الموسيقار محمد فوزي والموسيقار بليغ حمدي، كما عرف عبده داغر بصداقته التاريخية للموسيقار محمد عبد الوهاب والشيخ محمد عمران، هذا وتعلم عبده داغر العزف على آلة العود في سن السابعة، على غير رغبة والده، ثم جذبته آلة الكمان، بعدما شاهد عازف الكمان الكلاسيكي “David Oistrakh”، وتعلمها في سن العاشرة، وفى شبابه عمل عبده داغر كعازف للكمان للعديد من مشاهير الغناء المصري مثل كوكب الغناء العربي، أم كلثوم، وموسيقار الجيل، محمد عبد الوهاب، ومحمد عبد المطلب.

تجدر الإشارة إلى أن عبده داغر كان قد أسس مع الموسيقار،عبد الحليم نويرة، في عهد وزير الثقافة الراحل، ثروت عكاشة، فرقة الموسيقى العربية المعروفة، واتفقت معه إيناس عبد الدايم حينما كانت تشغل رئيسة دار الأوبرا، على تولي الإشراف والتدريب على بيت الكمان الشرقي.

كما أن الموسيقار المصري الراحل، عبده داغر، حصل على العديد من الجوائز العالمية منها جائزة “باديب” للهوية الوطنية من المملكة العربية السعودية وألف داغر العديد من المقطوعات الموسيقية، منها “الشباب، النيل، ليالي زمان، ابتهالات، المشربية، أختانون، الريشة والكمان، ومصر”، وذلك بحسب “اليوم السابع”.