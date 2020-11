وفاة بيتر فلوريانتشيتش مخترع بخاخ العطور عن 102 عاما

أعلنت وسائل إعلام في سلوفينيا، عن وفاة المخترع والرياضي الأوليمبي بيتر فلوريانتشيتش، عن عمر يناهز 102 عاما ، في مسقط رأسه في بليد، 50 كيلومترا شمال العاصمة ليوبليانا.

وفلوريانتشيتش سجل مئات الاختراعات في حياته، وأشهرها بخاخ العطور، الذي نستخدمه حتى الآن.

وكانت وفاته حقيقية هذه المرة، بعد أن تظاهر بالموت وزيف وفاته خلال الحرب العالمية الثانية للهرب من الغزاة الألمان آنذاك.

وحصل فلوريانتشيتش على أكثر من 400 براءة اختراع خلال حياته، وأصبحت 43 منها منتجات صناعية.

وأفادت بوابة “سيول دوت نت” الإخبارية السلوفينية بوفاته اليوم السبت نقلا عن السلطات البلدية في مسقط رأسه في بليد، 50 كيلومترا شمال ليوبليانا.

وأعرب الرئيس السلوفيني بوروت باهور عن تعازيه للأسرة، مؤكدا عبر حسابه على “تويتر” أن “الدولة تعد خطة لتكريمه”.

Peter Florjančič passed away at the age of 102. Olympic athlete and Slovenian inventor with over 400 patents. His inventions included the perfume atomizer, plastic injection molding machines, car airbags, ice skates, the plastic zipper, the slide frame…. A legend. Forever. pic.twitter.com/RTkDBVqsko

— Urban Centa (@UrbanCENTAUR) November 14, 2020