وفاة بيل راسل أسطورة كرة السلة الأمريكية

توفي بيل راسل أسطورة بوسطن سيلتيكس والذي قاد الفريق إلى لقب دوري كرة السلة الأمريكي 11 مرة عن عمر 88 عاما اليوم الأحد.

وأعلن الحساب الرسمي لراسل، الذي شارك في مباراة كل النجوم 12 مرة، في تويتر نبأ الوفاة.

ونجح راسل في تحويل سيلتيكس إلى قوة لا يستهان بها في الدوري عندما قاده إلى اللقب كلاعب ثماني مرات متتالية ما بين 1959 و1966.

وقاد راسل فريقه السابق (بوسطن سلتيكس) لتحقيق لقب الدوري 11 مرة بين العامين 1957 و1969، واختير أفضل لاعب خمس مرات خلال تلك الفترة.

كما أصبح أول مدرب ذي بشرة سوداء في تاريخ البطولات الرياضية في أميركا الشمالية، وقاد بوسطن إلى تحقيق اللقب مرتين عامي 1968 و1969.

وخلال مسيرته، اعتبر لاعب الارتكاز السابق الأول من ذوي البشرة السوداء يكتسب موقع النجم بمنافسات دوري المحترفين، لكنه رفض أن يكون أول لاعب من هؤلاء يدرج اسمه بقاعة المشاهير، معتبرا أن آخرين سبقوه لتحقيق إنجازات تستحق هذا التكريم.

ويُعد راسل من أبرز لاعبي جيله، فقد سجل خلال مسيرته 14522 نقطة، وحقق 21620 ألف متابعة، و4100 تمريرة حاسمة.

وقد منحه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2011 “ميدالية الحرية” الرئاسية تقديرا لإنجازاته في عالم اللعبة ونشاطه بحركة الحقوق المدنية التي نادت بالمساواة بين البيض والسود على مدى عقود بالولايات المتحدة.