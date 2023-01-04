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وفاة جولد الرئيس الشريك لوست هام يونايتد عن 86 عاما

منذ 47 دقيقة
ديفيد جولد

ديفيد جولد

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توفي ديفيد جولد الرئيس الشريك لوست هام يونايتد عن 86 عاما اليوم الأربعاء، بعد صراع قصير مع المرض بحسب ما أعلن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولعب جولد، المشجع منذ زمن طويل لوست هام، لفرق البراعم والناشئين للنادي. وفي عام 2010 أصبح الرئيس الشريك.

وقال الرئيس الشريك الآخر ديفيد سوليفان “بالنيابة عن الجميع في نادي (وست هام) لكرة القدم، نشعر بحزن عميق وقلوب حزينة لوفاة زميلنا وصديقنا ديفيد جولد.

“من بين جميع مشاريعنا المشتركة، لم يمنحنا أي مشروع منها شعورا بالفخر والسعادة أكثر من اليوم الذي استلمنا فيه ملكية نادينا وست هام يونايتد في يناير 2010.

“كان لديفيد علاقة طويلة الأمد مع النادي…حيث نشأ هناك وكان يريد الأفضل دائما لوست هام يونايتد”.

ويحتل وست هام المركز 17 في ترتيب الدوري الإنجليزي وسيحل ضيفا على ليدز يونايتد اليوم الأربعاء.

    المصدر :
  • رويترز

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