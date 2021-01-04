برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

وفاة جيري مارسدن مغني نشيد ليفربول “لن تسير وحدك أبداً”

منذ ساعة واحدة
جيري مارسدن

جيري مارسدن

A A A
طباعة المقال

توفي جيري مارسدن المغني الذي أنشد “لن تسير وحدك أبداً”، وهي الأغنية التي أصبحت نشيداً لنادي ليفربول، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام والنادي الإنجليزي الأحد.

وكتب ليفربول عبر حسابه على تويتر “ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة جيري مارسدن، قلوبنا جميعاً مع أسرته وأصدقائه”.

وأضاف “هو جزء لا يتجزأ من هذا المكان، رحل جيري ولكن كلماته باقية معنا، لن تسير وحدك أبداً”.

وكان مارسدن (78 عاماً) الذي ولد في ليفربول، قائد فرقة “ذا جيري أند ذا بيس مايكرز” (جيري وصانعو السلام) في الستينيات، التي أعادت غناء “لن تسير وحدك أبداً” المكتوبة والملحنة أصلاً من الأميركيين روجرز وهامرشتاين في مسرحية كاروسيل الكوميدية الغنائية عام 1945.

وتبنى مشجعو ليفربول نسخة مارسدن وفرقته منذ العام 1963، وأصبحت واحدة من أشهر أناشيد كرة القدم ويتم عزفها قبل لحظات من انطلاق كل مباراة على ملعب آنفيلد.

واختارت أندية أخرى الأغنية نشيداً لها، على غرار سلتيك الاسكتلندي وفينورد الهولندي وبوروسيا دورتموند الألماني.

وأعاد مارسدن تسجيل الأغنية في أبريل 2020 كتحية للطاقم الطبي في بريطانيا خلال مواجهة جائحة كورونا المستجد.

    المزيد من منوعات

    يترك الطلاق آثاراً سلبية عميقة على الصحة العقلية
    “يوم الطلاق”.. اقتراب الموعد السنوي لأكثر حالات الانفصال
    بيليه وكريستيانو رونالدو
    كريستيانو رونالدو يحقق إنجازاً تاريخياً ويتجاوز الأسطورة بيليه
    طائرة- تعبيرية
    رحلة الجنون.. سافر من أفريقيا إلى بريطانيا مختبئاً قرب عجلات الطائرة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    العام الأتعس في تاريخ البشرية
    إليكم السنة الأتعس في تاريخ البشرية
    اليسا
    إليسا تعلق على الحرس الثوري: شو هالفجور … وين الدولة من هالحكي؟
    الأسترالي بين مكماهون استفاق من غيبوبته يتحدث لغة الماندرين الصينية
    منهم من استيقظ يتحدث بلغة جديدة…هكذا غيرت إصابة على مستوى الدماغ حياة 10 أشخاص