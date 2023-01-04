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وفاة رائد الفضاء" والتر كاننجهام" عضو أول رحلة مأهولة في برنامج أبولو

منذ 17 دقيقة
رائد الفضاء والتر كاننجهام

رائد الفضاء والتر كاننجهام (رويترز)

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قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن رائد الفضاء السابق والتر كاننجهام، الذي سافر على متن رحلة (أبولو 7) في عام 1968، ضمن أول مهمة مأهولة في برنامج أبولو مهدت الطريق أمام 12 آخرين للهبوط على القمر في السنوات اللاحقة، توفي يوم (الثلاثاء 3-1-2023) عن عمر يناهز 90 عاما.

وانضم كاننجهام إلى زميليه والتر شيرا ودون إيزيل في المهمة الناجحة التي استغرقت 11 يوما، والتي جرت في مدار قريب من الأرض كأول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة أبولو الفضائية الجديدة التي خاضت لاحقا غمار الرحلة إلى القمر.

وكانت رحلة (أبولو 7) استئنافا لبرنامج الرحلات الفضائية القمرية لوكالة ناسا بعد 21 شهرا من الحريق الذي أودى بحياة أفراد طاقم (أبولو 1) الثلاثة خلال تجربة إطلاق أرضية في أواخر يناير كانون الثاني 1967.

وقالت ناسا إن كاننجهام، الذي خدم في سلاحي البحرية ومشاة البحرية الأمريكيين، ونفذ 54 مهمة كطيار مقاتل قبل تقاعده برتبة كولونيل، تم اختياره كرائد فضاء في عام 1963.

وقال بيل نيلسون المدير في ناسا في بيان أعلن فيه نبأ الوفاة “كان والت كاننجهام طيارا مقاتلا وعالما فيزيائيا ورائد أعمال- لكنه قبل كل شيء كان مستكشفا”.

    المصدر :
  • رويترز

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