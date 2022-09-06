وفاة طفلة في إسبانيا والسبب حبّة بَرَد

توفيت طفلة تبلغ 20 شهرًا ليل الثلاثاء 6 أيلول في شمال شرق إسبانيا، بعدما أُصيبت بحبة بَرَد كبيرة، خلال عاصفة ثلجية عنيفة أسفرت عن إصابة العديد من الأشخاص وتسبّبت في أضرار جسيمة.

وأفادت السلطات المحلية والصحية بأن الطفلة قُتلت بعدما أصابتها كرة من الجليد، وصل قطرها إلى 10 سنتيمترات، على جمجمتها في بلدة لا بيسبال ديمبوردا قرب جيرونا في كاتالونيا.

وأوضحت “كارمي فال”، عضو مجلس بلدية لا بيسبال ديمبوردا لراديو RAC1 أن حبة البَرَد “سقطت على رأسها” و”لم تنجُ”، وأضافت “سقط البَرَد لمدة عشر دقائق فقط لكنها كانت عشر دقائق من الرعب”.

وقال مستشفى جيرونا إلى حيث نقلت الطفلة، إنها تبلغ 20 شهرا، مؤكدًا أنها توفيت ليلا في المستشفى دون تقديم المزيد من التفاصيل.