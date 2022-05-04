وفاة فنان سعودي بعد معاناة مع المرض لمدة ثلاثة أشهر

أُعلن اليوم في المملكة العربية السعودية عن وفاة الممثل والكاتب والمخرج المسرحي جعفر الغريب بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، وفقاً لما نقلته قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية.

ولد الغريب في فبراير شباط 1956 بمحافظة الأحساء في المنطقة الشرقية وجاءت انطلاقته في مجال التمثيل مع مسلسل (عائلة أبو كلش) للمخرج رضوان عبد الله عام 1988.

شارك في أكثر من 80 عملا دراميا تلفزيونيا سعوديا وخليجيا أبرزها مسلسلات (طاش ما طاش) و(عيال صابر) و(أهل الديرة) و(خارطة أم راكان) و(يا تصيب يا تخيب) و(أصعب قرار) و(مجاديف الأمل) و(أيام السراب).

قدم عددا من الأفلام منها (بعد الخميس) و(أربعون عاما وليلة) و(صمت الجدران) إضافة إلى مشاركته في البرنامج التلفزيوني (سلامتك).

وحصل على جائزة أفضل ممثل مسرحي في مهرجان المسرح الخليجي عام 1996 كما مثل السعودية في العديد من المهرجانات المسرحية.

يشار إلى أن جعفر الغريب شارك في عام 1990 في أول مسرحية له بعنوان ”هدام الديرة“ من إخراج عبد الناصر الزاير، اشتهر بشكل أكبر بعد مشاركته في بطولة الجزء الثاني من مسلسل ”جواهر“ الذي عُرض في عام 1998 بمشاركة عدد من الممثلين العرب من السعودية وسوريا والإمارات منهم منى واصف وعبد المحسن النمر وسليم كلاس ومحمد الجناحي.

وفاز حعفر الغريب بجائزة أحسن ممثل ثان عن دوره في مسرحية ”الملقن“.