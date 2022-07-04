الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
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وفاة فنان كويتي في حادث سير مروع

منذ 3 دقائق
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يساعد الغناء على خفض ضغط الدم

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توفي الفنان الكويتي الشاب غانم الحمادي – 36 عاماً – في حادث مروري مروع.

وقد تسبب وفاة الحمادي بصدمة للوسط الفني في الكويت.

وكشفت وسائل إعلام محلية تفاصيل الفاجعة، مبينة أن سيارة الراحل، انقلبت عدة مرات على الطريق السريع “طريق الملك فهد بن عبد العزيز”، بالقرب من منطقة “أم الهيمان”، بالكويت، بعدما انفجر إطارها الخلفي، حيث كان الحمادي متجهاً إلى منزله في مدينة صباح الأحمد.

إلى ذلك نعى عدد من الفنانين، وكذلك رواد السوشيال ميديا الفنان الكويتي الراحل، وأطلقوا هاشتاغ باسمه على تويتر.

وقال الفنان مبارك الشطي، زميل الفنان الراحل، إن “غانم كان متجهًا إلى بيته في مدينة صباح الأحمد، وفي تلك الأثناء انفجر إطار سيارته؛ ما أدى إلى انقلابها ووفاته في الحال.

يذكر أن غانم الحمادي، هو أحد أبرز وجوه الفن الشعبي البارزة في الكويت، وبرزت مشاركاته مع “فرقة الفن الأصيل” في المناسبات الخاصة والأفراح.

الفنان الكويتي غانم الحمادي

الفنان الكويتي غانم الحمادي

 

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