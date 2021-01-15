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وفاة متسابق الدراجات النارية بيار شيبران متأثرا بإصابته في رالي داكار

15 - يناير - 2021
آخر تحديث: 15 - يناير - 2021 11:59 صباحًا
وفاة بيار شيبران

وفاة بيار شيبران

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بعد 5 أيام من إصابته بحادث في رالي داكار المقام في السعودية، أعلن منظمون وفاة متسابق الدراجات النارية الفرنسي بيار شيبران.

وكان شيبران البالغ من العمر 52 عاما، يشارك في السباق للمرة الرابعة خلال نقله من مدينة جدة إلى فرنسا على متن طائرة طبية.

وخضع شيبران لعملية جراحية وأدخل في غيبوبة طبية صناعية بعد الحادث الذي تعرض له في المرحلة السابعة يوم 10 كانون الثاني الجاري.

وقال المنظمون: ”خلال نقل بيار شيبران على متن طائرة طبية من جدة لفرنسا توفي المتسابق الفرنسي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في سقوطه خلال المرحلة السابعة من رالي داكار بين حائل وسكاكا يوم 10 كانون الثاني“.

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