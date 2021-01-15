وفاة متسابق الدراجات النارية بيار شيبران متأثرا بإصابته في رالي داكار

بعد 5 أيام من إصابته بحادث في رالي داكار المقام في السعودية، أعلن منظمون وفاة متسابق الدراجات النارية الفرنسي بيار شيبران.

وكان شيبران البالغ من العمر 52 عاما، يشارك في السباق للمرة الرابعة خلال نقله من مدينة جدة إلى فرنسا على متن طائرة طبية.

وخضع شيبران لعملية جراحية وأدخل في غيبوبة طبية صناعية بعد الحادث الذي تعرض له في المرحلة السابعة يوم 10 كانون الثاني الجاري.

وقال المنظمون: ”خلال نقل بيار شيبران على متن طائرة طبية من جدة لفرنسا توفي المتسابق الفرنسي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في سقوطه خلال المرحلة السابعة من رالي داكار بين حائل وسكاكا يوم 10 كانون الثاني“.

PIERRE CHERPIN PASSED AWAY During his transfer by medical plane, Pierre Cherpin died on Jan 14th from injuries caused by his fall during the 7th stage. The Dakar caravan would like to extend its sincere condolences to his family, relatives & friends.https://t.co/ccJ4ctOU9D pic.twitter.com/zxQ9o49ENG — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2021