وفاة مخرج “باب الحارة” بسام الملا

أعلنت نقابة الفنانين السوريين في العاصمة دمشق، اليوم السبت، عن وفاة المخرج السوري بسام الملا، فيما لم يعلن حتى اللحظة عن سبب الوفاة، بينما تشير معلومات متداولة عن تعرض الملا لأزمة قلبية.

وتوفي بسام الملا عن عمر 65 عاما، في العاصمة السورية دمشق، مع الساعات الأولى من صباح اليوم.

فيما أكدت النقابة أنه ”سيتم الإعلان لاحقا عن مواعيد الدفن والعزاء“.

ومع إعلان خبر الوفاة، توالت النعوات من قبل فنانين سوريين وعرب، إذ نعاه الفنان قصي خولي عبر حساباته في مواقع التواصل: ”وداعا الاستاذ بسام الملا. انا لله وانا اليه راجعون بسام الملا في ذمة الله“.

وعلق الفنان السوري قاسم ملحو: ”المخرج الكبير بسام الملا، في ذمة الله، لروحه الرحمة والمغفرة“.

ونعته الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن في حسابها في ”تويتر“: ”استاذنا الغالي بسام الملا. الله يرحم روحك ويسكنك فسيح جناته، تاريخك الفني المشرف رح يبقى. آمنت فيي والك فضل كتير كبير علي ببدايتي. كل الحب والذكريات الطيبة ، صلواتنا لروحك“.

وكتب حساب الفنانة الفلسطينية شكران مرتجى في ”انستغرام“: ”الآغا..الأستاذ بسام الملا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، صاحب فضل وسبب لنجاح كبير شكراً ع كل شي ولأني بيوم أشتغلت تحت إدارتك وماحدا بينكر أثرك بالدراما السورية والعربيه أختلف أو أتفق معك، أرقد بسلام في القلب والذاكره يا آغا“.

كما نعاه الإعلامي السعودي عماد المديفر: ”رحم الله الأستاذ العزيز #بسام_الملا.. عزائي للزميل العزيز الأستاذ محمود الملا، وكافة أشقائه وأبناء أسرته. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وحاز بسام الملا شهرة عربية واسعة مع ترك بصمته في مسلسلات البيئة الشامية وإخراجه السلسلة الشامية ”باب الحارة“، ومسلسلي ”ليالي الصالحية“ و ”أيام شامية“ وغيرها.

كما أخرج المخرج الراحل، الجزء الأول من المسلسل العائلي الشهير ”كان يا ما كان“.

وينتمي بسام الملا لعائلة فنية، فوالده الممثل أدهم الملا وأشقائه المخرجين مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا، وولديه أدهم وشمس الملا، اللذين شاركا كممثلين كذلك في مسلسل ”باب الحارة“.