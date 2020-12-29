وفاة مصمم الأزياء الفرنسي بيار كاردان عن عمر ناهز الـ98 عاما

توفي مصمم الأزياء الفرنسي بيار كاردان، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 98 عاما، وفق ما أفادت عائلته، في المستشفى الأمريكي في منطقة نويي غرب العاصمة الفرنسية باريس.

وولد كاردان يوم 7 تموز 1922، في سان دي بياجيو كالالتا بالقرب من تريفيزو. وهو فرنسي إيطالي المولد، بحسب “إرم نيوز”.

انتقل كاردان إلى باريس في عام 1945؛ حيث درس الهندسة المعمارية.

أسس بيتا للأزياء خاصا به في عام 1950. بدأ حياته المهنية عندما صمم حوالي 30 زيا ”لحزب القرن“، في حفلة تنكرية في قصر فينيسيا الشفاه، في 3 سبتمبر 1951، التي استضافها مالك القصر كارلوس دي بيستيجو. بدأ في تصميم الأزياء الراقية في عام 1953.

في عام 1959، تم طرده من الاتحاد الفرنسي للموضة لإطلاق مجموعة ملابس جاهزة الارتداء لمتجر برينتيمبس كأول مصمم في باريس، ولكن سرعان ما أعيد. ومع ذلك، استقال من الاتحاد الفرنسي للموضة في عام 1966 ويظهر الآن في مجموعاته في مكان يملكه، ”اسباس كاردان“ (افتتح 1971) في باريس، الذي كان في السابق ”مسرح السفراء“، بالقرب من سفارة الولايات المتحدة في باريس. وكان كاردان يستخدم اسباس أيضا لتشجيع المواهب الفنية الجديدة، مثل الفرق المسرحية، والموسيقيين، وغيرها. كما أنه أيضا تعاقد مع الخطوط الجوية الباكستانية الدولية لتصميم الأزياء لحملة الأعلام. أنتج الأزياء من عام 1966 إلى عام 1971، وحقق نجاحا فوريا.

توسع كاردان في الأسواق الأخرى التي شملت عقدا مع أمريكان موتورز، في أعقاب نجاح تصميماته مع غوتشي ألدو لسيارة هورنوت.

وكان كاردان أول مصمم ينتقل إلى اليابان باعتبارها سوقا للأزياء العالية عندما سافر إلى هناك في عام 1959.

عين بيير كاردان سفير النوايا الحسنة لليونسكو في عام 1991.

وفي 16 أكتوبر 2009، تم ترشيح بيار كاردان سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).