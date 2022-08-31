وفاة مفاجئة للنجمة تشارلبي دين عن 32 عاماً

توفيت الممثلة وعارضة الأزياء في جنوب أفريقيا تشارلبي دين عن 32 عاماً في نيويورك، وقد اشتهرت بدورها في فيلم “تراينجل أوف سادنِس”.

وأكدت ناطقة باسم الممثلة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس “أنباء وفاتها التي نشرها” موقع “تي.إم+زي” المتخصص في شؤون المشاهير، واصفة خبر الوفاة بأنه “مروع”.

وأشار هذا الموقع وآخر هو “ديدلاين” إلى أن تشارلبي دين توفيت “بصورة مفاجئة” في أحد مستشفيات نيويورك. ولم تتوافر أي معلومات عن أسباب وفاتها أو عن أي مرض ربما كانت تعانيه.

وأدت “تشارلبي دين” دور “يايا” في فيلم “تراينجل أوف سادنِس” الحائز على السعفة الذهبية في الدورة 75 لمهرجان كان السينمائي، وهي عارضة أزياء بارزة ومن مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، مهووسة بصورتها وحياتها المهنية، تُدعى إلى رحلة بحرية فاخرة مع الرجل الذي ترتبط بعلاقة عاطفية به، وهو أيضاً عارض أزياء.

وولدت تشارلبي دين كريك في 5 فبراير/ شباط 1990 في كيب تاون بجنوب إفريقيا، وبدأت عرض الأزياء في سن السادسة. وفي العشرين أطلّت عبر الشاشة الكبيرة من خلال فيلمين جنوب أفريقيين هما “سباد” عام 2010 و”سباد 2″ عام 2013، إلى جانب مجموعة من الممثلين أبرزهم جون كليز.

كذلك شاركت عام 2017 في فيلم رعب أمريكي بعنوان “دونت سليب”، وفي العام التالي مثّلت في فيلم “إنترفيو ويذ جاد”.