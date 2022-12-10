السبت 16 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 10 ديسمبر 2022 |
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وفاة ملكة جمال لبنان سابقة في ظروف غامضة

منذ 38 دقيقة
زينة ترحيني

زينة ترحيني

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توفيت ملكة جمال لبنان السابقة زينة ترحيني، التي عملت مؤخرًا في مجال الإعلانات، في ظروف غامضة بحسب ما كشفت عنه مصادر مقربة منها.

وتداول مستخدمون بموقع فيسبوك إعلانًا منسوبًا لعائلة الشابة الراحلة تنعى فيه ابنتهم زينة حسن ترحيني، دون توضيح سبب الوفاة.

وعقب انتشار خبر وفاة ملكة جمال لبنان السابقة، تداول ناشطون مقطعًا للراحلة تتحدث فيه عن إصابتها بمرض لم تكشف عنه، وتطلب من متابعيها الدعاء لها.

وتقول زينة في المقطع: “أنا كتير اشتقتلكم أكتر ما إنتو بتشتاقولي بكتير، ما بدي منكم غير دعواتكم وصلواتكم لأني مريضة كتير، تمنو لي الشفاء”.

وحصلت الراحلة زينة ترحيني على لقب ملكة جمال لبنان قبل سنوات، لتتجه بعده إلى الإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت كأبرز الوجوه الشابة المنتقدة للأوضاع في بلادها.

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