استمع لاذاعتنا

وفاة نجم الدوري الأمريكي للمحترفين في السجن

منذ 13 دقيقة
إيدي جونسون

إيدي جونسون

A A A
طباعة المقال

توفي الأمريكي إيدي جونسون، نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة في الثمانينيات، بينما كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في ولاية فلوريدا، وفقا لما ذكر موقع TMZ.

وتوفي لاعب كرة السلة السابق البالغ 65 عاما في 26 تشرين الاول الفائت، لكن إدارة السجن في فلوريدا لم تعلن عن هذه المعلومات لبعض الوقت، ويشار إلى أن سبب وفاة جونسون جاء نتيجة معاناته من مرض لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

وألقي القبض على جونسون في عام 2008 ووجهت إليه تهمة اغتصاب فتاة قاصر تبلغ من العمر ثماني سنوات، وفي نفس العام أدين وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وعرف عن جونسون أداؤه في الدوري الأمريكي للمحترفين ولقب بـ”إيدي السريع” نتيجة مهارته العالية بالتسجيل.

لعب في مباراة كل النجوم في الدوري مرتين عامي 1980 و1981، ورغم ذلك، بسبب قضايا عدم الانضباط وتعاطي المخدرات، تم حظر جونسون من الدوري في عام 1987.

واجه الأمريكي مشاكل مع القانون عدة مرات، حيث تم اعتقاله أكثر من 100 مرة لأسباب مختلفة، من بينها حيازة مخدرات واعتداء على ضابط شرطة،بحسب ” tmz.com”.

    المزيد من منوعات

    زينة مكي
    بالصورة – والد زينة مكي يكشف عن معاناة ابنته مع الـ”سكوليوسيس”
    أقوى رجل في روسيا يجر طائرة ضخمة
    شاهد.. أقوى رجل في روسيا يجر طائرة تزن 36 طنا
    جثة عمرها 9 آلاف سنة تكشف أسراراً
    “النساء والصيد”.. جثة عمرها 9 آلاف سنة تكشف أسراراً

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بلح
    7 فوائد “مذهلة” للبلح ستجعلك تتناوله باستمرار
    سعاد حسني
    إعلامية كويتية تهز الرأي العام بنشرها وثيقة زواج سعاد حسني من هذا النجم
    إيلي الفرزلي
    الفرزلي: من أين نعيش إذا رفعنا السرية المصرفية