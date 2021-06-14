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ولادة أنثى لوحيد القرن الأبيض المهدد بخطر الانقراض

14 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 14 - يونيو - 2021 10:52 صباحًا
ولادة صغيرة لوحيد القرن الأبيض المهدد بخطر الانقراض.

ولادة صغيرة لوحيد القرن الأبيض المهدد بخطر الانقراض

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أعلنت حديقة حيوان تامبا بمتنزه لاوري بارك في ولاية فلوريدا الأمريكية عن ولادة أنثى لوحيد القرن الأبيض الجنوبي، الفصيل الذي يواجه خطر الانقراض.

وأوضحت حديقة الحيوان أن الصغيرة ولدت الأسبوع الماضي وهي لأنثى يطلق عليها اسم ألاكي وتبلغ من العمر عشرين عاما، لتنضم لأسرة وحيد القرن في الحديقة، ولتكون ثامن وحيد قرن يولد في تامبا، في إطار خطة لمساعدة الفصيل، المهدد بخطر الانقراض، على التكاثر.

الأنثى الرضيعة لم يطلق عليها اسم بعد لكن الأم وصغيرتها تبدوان بصحة جيدة.

قالت حديقة الحيوان في بيان نشرته على صفحتها على موقع “فيسبوك”: “صغيرة وحيد القرن تبدو قوية وفي صحة جيدة”.

تزاوجت ألاكي مع أونغافا، الذكر الوحيد البالغ في حديقة حيوان تامبا، وقال مسؤولو الحديقة إن الوليدة ستنضم لقطيع وحيد القرن خلال الأسابيع المقبلة.

سيتمكن زوار الحديقة من مشاهدة الصغيرة خلال معرض من المزمع افتتاحه قريبا.

تقول حديقة الحيوان إن عدد حيوانات وحيد القرن الأبيض تراجع بشدة أوائل القرن العشرين إلى ما بين 50 و200 حيوان، لكن جهود الحفظ أدت إلى زيادة أعداده إلى 20400 في إفريقيا.

ولا يزال وحيد القرن الأبيض يصنف كحيوان شبه مهدد بخطر الانقراض لفقدانه موطنه الأصلي وبسبب أعمال الصيد الجائر لانتزاع قرونه وبيعها، وذلك بحسب “أسوشيتد برس”

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