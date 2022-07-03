ولاية اميركية تتعرض لغزو من حلزونات ضخمة

أعلنت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية، عن تعرض الولاية لغزو لنوع عملاق من الحلزون، يمكن أن يصل حجمه إلى حجم الفأر، وله أضرار بالغة على الإنسان والمحاصيل الزراعية والبيئة.

واضطرت الولاية إلى اتخاذ قرارات بمنع نقل النباتات أو التربة أو نفايات الحقول أو بقايا البناء خارج أماكن تواجده، ولمدة عامين، مؤكده أن الحيوان استقر في مدينة بورت ريتشي في 23 يونيو الماضي، التي “عزلت زراعيا” في اليوم التالي، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويتغذى الحلزون على أكثر من 500 نبتة مختلفة، كما يتكاثر بسرعة كبيرة حيث يضع الفرد الواحد حوالي 1200 بيضة سنويا، كما يتميز أفراد هذا الحيوان بوجود أعضاء تناسلية مذكرة ومؤنثة، أي أن الفرد الواحد يمكنه أن يتكاثر بمفرده.

وإلى جانب أضراره على النباتات، يحمل الحلزون دودة طفيلية يمكن أن تنتقل إلى البشر وتسبب الالتهاب السحائي.

ويعتبر من الصعوبات التي تواجه القضاء على الحلزون أنه ليس له أعداء مفترسين في الطبيعية، ويمكن أن يعيش الواحد حتى 9 سنوات حتى يزيد طوله على 20 سنتيمترا، فيما بدأت السلطات حملة للقضاء على الحلزون الأسبوع الماضي باستخدام مبيد حشري يسمى “ميتالديهيد”، المستعمل لمكافحة القواقع والرخويات.